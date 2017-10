Polizia Municipale: cerimonia in Palazzo Vecchio per il 163esimo anniversario / FOTO

Cerimonia ufficiale questa mattina, in Palazzo Vecchio, per il 163esimo anniversario del corpo della polizia municipale di Firenze. "Grazie, siete i nostri occhi, le nostre orecchie e la nostra voce a contatto con i cittadini", ha detto il sindaco Dario Nardella ai vigili presenti nel Salone dei Cinquecento.

Il sindaco ha ricordato la recente assunzione di 47 nuovi agenti nel corso del 2017 e ha annunciato 100 nuovi agenti nei prossimi due anni, a partire dal bando del prossio marzo per la selezione di 50 nuovi agenti.

Nardella ha poi ricordato la recente ordinanza anti prostituzione e il via all'operazione "Vigili di quartiere". "Iniziative per il cui rispetto è sempre più fondamentale il ruolo della polizia municipale", ha sottolineato il sindaco.

In sala erano tra gli altri presenti anche il comandante della polizia municipale Alessandro Casale, il consigliere per la sicurezza Giuseppe Quattrocchi, l'assessore alla sicurezza Federico Gianassi e Antonella Manzione, ex comandante dei vigili urbani a Firenze, portata poi a Roma da Matteo Renzi a capo del gabinellto legislativo di Palazzo Chigi e recentemente entrata nel Consiglio di Stato.