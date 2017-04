Criminalità: calano i furti ma è boom di scippi e rapine

In provincia di Firenze i furti calano del 2,6%, ma le rapine crescono dell'8,7% e gli scippi di oltre il 25%. E' quanto emerge dai dati resi noti oggi dalla Questura di Firenze in occasione del 165esimo anniversario della Polizia di Stato. Nel 2016 è aumentato il numero delle persone denunciate (+6,9%), così come i controlli (+28%), nonostante siano diminuite le chiamate al 113 che ogni giorno sono in media circa 500.

Rispetto al 2015 si è registrato anche un forte aumento, con un +83,15%, degli interventi: nell'ultimo anno sono stati 25.716. Importante l'azione per il contrasto agli stupefacenti, con conseguente aumento tra il 2015 e il 2016 delle denunce e degli arresti, rispettivamente del 3,57% e 2,56%. L’attività ha portato anche al sequestro di considerevoli quantità di droga: accanto alle cosiddette droghe pesanti (solo di cocaina sono state rivenuti più di 8 chilogrammi di sostanza) e sintetiche, si sottolineano importanti sequestri di cannabinoidi. Nel 2016 la Polizia di Stato ha infatti sequestrato quasi un quintale di hashish e oltre 60 chili di marijuana.

Per quanto riguarda invece le misure di prevenzione, nel 2016 è stato registrato un aumento degli ammonimenti del Questore per stalking del 71,4%. Con riferimento ai servizi di ordine pubblico, rispetto all’anno precedente, il 2016 ha visto anche un incremento del 12,75% dei servizi di ordine pubblico: nel corso dell’anno la Questura di Firenze ha gestito ben 235 eventi di particolare rilievo, ai quali si sommano gli ordinari servizi di ordine pubblico (complessivamente 389).