Polizia: bambini a lezione di sicurezza stradale

Anche a Firenze e provincia si sono svolte, stamane, le iniziative in tema di sicurezza stradale, definite nell’ambito della Campagna europea EDWARD 1, con il coinvolgimento di circa 200 studenti, riunitisi in parte presso l’Autodromo del Mugello e in parte presso l’I.I.S.S. “Pietro Calamandrei” di Sesto Fiorentino.



I ragazzi hanno discusso con i poliziotti della Stradale e con alcuni piloti professionisti dopo aver visto un film che narra quanto accade dopo un incidente molto grave, che coinvolge i loro coetanei e le rispettive famiglie. In Piazza SS. Annunziata a Firenze c’è stata una diretta streaming con il Centro Operativo Polstrada Toscana, cui hanno partecipato a piccoli gruppi i bimbi dell’Istituto degli Innocenti che, da lì, hanno riempito di domande i poliziotti. In piazza erano presenti numerosi veicoli della Polstrada, anche storici, che poi in carovana si sono diretti in centro fino al Duomo. Lì, sotto il campanile di Giotto, ai numerosi turisti presenti sono state illustrate le finalità dell’iniziativa.