Poggio Imperiale, furto in villa: via 40mila euro

La notte scorsa furto all'interno di una villa nella zona del Poggio Imperiale. Ignoti sono entrati nell'abitazione dopo aver forzato una finestra. Il tutto mentre i proprietari e alcuni loro ospiti si trovava a letto. A dare l'allarme è stata una dei donna che, dopo aver sentito dei rumori in casa, ha visto due uomini allontanarsi dall'abitazione. Tra gli oggetti portati via, un orologio Cartier del valore di 30 mila euro, alcune borse di marca e uno smartphone. Presi anche 2 mila euro in contanti. Sul posto è intervenuta la polizia.