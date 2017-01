Bancarotta, l'attuale proprietà della pizzeria Funiculì estranea ai fatti

Nella giornata di ieri, mercoledì 11 gennaio, la Guardia di Finanza di Firenze ha arrestato gli ex proprietari della pizzeria Funicolì, in via Il Prato, zona Porta a Prato, con l'accusa di bancarotta fraudolenta.

Gli arrestati sono stati proprietari della pizzeria fino al 2015. Gli attuali proprietari, due soci al 50%, risultano invece totalmente estranei alla vicenda e non risultano in alcun modo legati alle accuse rivolte contro gli arrestati, che sono i due commercialisti Gianni e Paolo Romani (finiti in carcere) e i collaboratori Marco D'Aguì e Alessandro Lascialfari (ai domiciliari).

Per errore ieri avevamo scritto che “i proprietari” della pizzeria erano stati arrestati, senza specificare che si trattava dei vecchi proprietari. Gli attuali proprietari della pizzeria, che resta regolarmente aperta, risultano invece completamente estranei alla vicenda. Con questo articolo rettifichiamo la notizia e ci scusiamo nella maniera più totale con gli attuali proprietari.