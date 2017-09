Pizza, è fiorentino il miglior impasto d'Italia

Lievito, acqua, farina, un pizzico di sale e un filo d'olio. Ingredienti semplici per realizzare l'impasto della pizza che non è solo una ricetta ma un'arte. La pizzeria che fa il miglior impasto d'Italia non è a Napoli ma a Firenze.

Ieri è uscita la nuova guida del "Gambero Rosso" delle pizzerie del belpaese. Al primo posto c'è "Le follie di Romualdo", ristorante di Viale Europa. Romualdo Rizzuti ha ricevuto a Napoli il premio "Maestri dell'impasto". Rizzuti, già chief executive di Otel, ha aperto da poco il locale in Viale Europa.

La Toscana per la guida del "Gambero Rosso" è la seconda regione, ovviamente dopo la Campania, con il maggior numero di pizzerie di alta qualità. Ce ne sono ben 9. Tra le migliori pizze c'è anche quella del giovanissimo Marco Manzi del ristorante "Giotto" in Via Veracini. "In questi giorni le emozioni sono state tante - ha scritto il giovane pizzaiolo sul suo profilo Facebook -. E volevo ringraziare mia madre Angela Impagliazzo mio padre Simone Manzi che mi hanno dato la possibilità di iniziare e crescere in questo mestiere meraviglioso e di appoggiarmi sempre nei miei progetti". Nato a Ischia nel 1990, ha aperto appena un anno fa.