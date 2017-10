Più regole per le biciclette, l'assessore: "Multe a chi va contromano"

E' febbre da bike sharing a Firenze. In due mesi la app dell'azienda che fornisce le Mobike ha registrato 41 mila iscritti.

Da oggi la polizia municipale è pronta ad effettuare controlli più severi sui fruitori della due ruote ecologica. Multe a chi va contromano e a chi viaggia sui marciapiedi.



"Questa amministrazione crede nell'utilizzo della bicicletta e lavora da tempo per incentivarla - ha detto l'assessore alla sicurezza Fedrico Gianassi alla Nazione -. Entro il 2020 avremo altri 20 km di piste ciclabili, come ha annunciato l'assessore Giorgetti, e presto aumenteremo da 1500 a 2500 le rastrelliere in città. Da qualche mese è partita l'avventura di Mobike il bike sharing a flusso libero nel quale abbiamo fortemente creduto e che i fiorentini stanno apprezzando molto. Insomma il nostro intento non è penalizzare ma mettere in sicurezza chi sceglie la mobilità a due ruote".



Per venire incontro alle richieste avanzate dai ciclisti l'assessore ricorda che ormai ogni mese i vigili urbani rimuovono fra i 200 e i 250 rottami dalle rastrelliere.



Nel 2016 comunque i vigili urbani hanno elevato circa 400 multe ai ciclisti e nel 2017 siamo già a 340 (anche se il dato non è consolidato) e la sanzione non è poi così bassa: sono 41 euro.



Palazzo Vecchio ha chiesto all'azienda che fornisce il servizio di bike sharing in città di adottare misure contro il parcheggio selvaggio delle Mobike. Da quando è partito il servizio di bike sharing sono state viste due ruote lasciate dietro alle auto posteggiate, in parcheggi privati o addirittura gettate in Arno. Ci sarà una sorta di multa virtuale per chi parcheggia le biciclette dove non è consentito: ogni volta si perde 20 punti dalla app, a un certo livello di punteggio perso verrà innalzata la regolare tariffa del noleggio che è di 30 centesimi la mezz’ora (da fine ottobre sarà aumentata a 50 centesimi).