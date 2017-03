Pitti Taste 2017: viaggio dentro l'appetibile business del food

Ha preso il via ieri, alla Stazione Leopolda di Firenze, l'edizione 2017 di Taste, il salone toscano del gusto nato da una costola di Pitti. La nuova edizione punta forte sui numeri, con l'obiettivo prefissato di superare le 15mila presenza in tre giorni (la fiera, infatti, si concluderà domani).

Numeri non impossibili, considerando l'impressionante crescita di tutto il settore food e, soprattutto, dell'incredibile riscontro ottenuto dagli chef in tv, praticamente le nuove rockstar, un successo che dopo sei anni di Masterchef, il talent show per eccellenza, la cui ultima edizione si è appena conclusa, non accenna a diminuire.

Gli stand posizionati sotto i padiglioni dell'ex stazione fiorentina sono centinaia, non avrebbe senso elencarli tutto: più senso ha forse, allora, tentare di individuare delle linee tematiche che sono emerse da questa nuova edizione del salone del gusto. Si parte, e non potrebbe essere altrimenti nel caso della cucina italiana, dalla tradizione, col chiaro intento di ribaltare gli schemi per portare innovazione.

Mondi apparentemente lontani tendono quindi ad incontrarsi, come il tartufo che va a sostituire il tradizionale pistacchio nella mortadella, o le lumache che – per una volta – vengono presentate sotto forma di caviale bianco. Quando non guarda in casa propria la cucina tende allora a chiedere una mano alle scienze: cioccolata e psicologia si incontrano in barrette differenti, pensati per i diversi tipi di profilo dei consumatori (ci sono delle linee guida con le quali scegliere il gusto adatto ad ognuno) mentre l'antropologia incontra la moda con una serie di abiti da lavoro che rimandano all'Africa, grazie a stoffe colorate ideali deja-vu di un safari. La derivazione pittiana si traduce in un'area della Stazione Leopolda pensata per abiti e stoffe, perchè in cucina ci sono anche le tovaglie ed i runner, personalizzabili i primi tramite disegni, di carta e lavabili i secondi per essere più eco-friendly.

Sul tema delle conferme, sicuramente da segnalare il successo costante della birra artigianale, che si arricchisce continuamente di nuovi aromi – radicchio o castagno, in questo caso – e del pane fatto in casa, tramite l'apposita macchina e le relative farine. Si tratta di inserire quest'ultime, e l'acqua, all'interno della macchina, al resto ci pensa lei. Come dire, a prova di single. L'ultimo filone tematico è quello dei desideri (non più) impossibili: ingredienti animali vengono sostituiti per dare vita a cioccolate vegane, mentre confetture senza zuccheri aggiunti potranno fare la felicità persino di un diabetico. Con buona pace del dietologo.