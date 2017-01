Pitti, modello derubato mentre torna dal party in discoteca  

Ieri notte i carabinieri hanno sottoposto a fermo un 31enne marocchino dopo averlo trovato in Piazza dei Davanzati con indosso uno smartphone rubato, sebbene i militari dell'Arma gli stessero già dietro da Via de' Sassetti a causa di un atteggiamento piuttosto sospetto dell'uomo. Si è scoperto che il dispositivo, un iPhone7, era stato rubato poco prima a un modello giapponese che era uscito da una festa privata che si stava svolgendo nella discoteca Yab in occasione di Pitti Immagine Uomo. I militari sospettano che il 31enne possa averlo avvicinato fuori dal locale e poi avergli sfilato il cellulare. Il 31enne è stato ammanettato con l'accusa di ricettazione e portato nel carcere di Sollicciano.