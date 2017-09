Pitti Fragranze 2017: il meglio della profumeria mondiale alla Leopolda / FOTO - VIDEO

E' iniziata alla stazione Leopolda oggi, venerdì 8 settembre, l'edizione numero 15 di Pitti Fragranze, che porta in città le migliori proposte della profumeria artistica mondiale. A proporli, 220 tra le maison e i brand più noti (il 63% dall'estero), ma anche nuovi talenti della profumeria artistica.

Alla Leopolda spiccano essenze da tutto il mondo: dalla grande profumeria francese, alla tradizione inglese, al lusso del Medio Oriente. Uno dei temi al centro de quest'edizione è quello delle spezie nella profumeria artistica. Pitti Fragranze si concluderà domenica 10 settembre.

Il tema cardine di Pitti Fragranze 2017 è quello della sostenibilità, di tutto ciò che è bio e delle potenzialità offerte dalle spezie esotiche. "Le spezie racchiudono in sé un potere mistico e un grande fascino, un rimando agli esotici paesi di provenienza - spiegano gli organizzatori -. Per questo rendiamo protagoniste le spezie esotiche, e il pepe in particolare, la cui essenza è al centro di tante creazioni della profumeria". Da sperimentare alla Leopolda.

Al link qui sotto tutte le info su programma, numeri e curiosità.

Pitti Fragranze 2017: tutto quello che c'è da sapere