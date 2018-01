Pitti 2018: tutto pronto per la 93esima edizione, cosa c'è da sapere

C'è chi lo ama e chi lo odia. Firenze è pronta per accogliere la 93esima edizione di Pitti Uomo alla Fortezza Da Basso. Per quattro giorni la città sarà invasa dai modaioli di tutto il mondo. Quest'anno però il traffico darà qualche problema in più rispetto alle scorse edizioni.

Firenze infatti è una "città in trasformazione, con una serie di cantieri che riguardano le nuove linee della tramvia", così Pitti Immagine definisce i cambiamenti alla viabilità cittadina. L'organizzazione informa i partecipanti che "per rendere più funzionale la logistica di accesso al salone e la vostra partecipazione abbiamo predisposto una serie di servizi aggiuntivi e di indicazioni di percorso dalla Stazione di Santa Maria Novella attraverso i giardini di Villa Vittoria per chi vuole raggiungere a piedi la Fortezza".

Sono attesi 24 mila compratori internazionali da oltre 100 Paesi. In esposizione 1.243 marchi, di cui il 45% stranieri.

Quest'anno il tema della manifestazione sarà il cinema, del resto il volto di questa edizione è un modello che ricorda l'icona James Dean. Saranno protagonisti tutti i generi cinematografici ed i padiglioni della Fortezza diventeranno sale in cui godersi lo spettacolo. Il piazzale centrale della Fortezza da Basso sarà un animato ‘movie theatres district’ con enormi billboard e locandine che annunciano i blockbuster ma anche i film cult e le pellicole indipendenti in programmazione. Il layout e la direzione creativa è stata affidata al lifestyler Sergio Colantuoni.

Tantissimi i volti noti che si affacceranno a Firenze in questi giorni: dai protagonisti del Grande Fratello Vip Yesica e Moser al rinato Lapo Elkan.

E poi eventi più o meno esclusivi disseminati in tutta la città. Domani sera sarà inaugurato il nuovo spazio all'interno del museo Gucci in Piazza della Signoria qui aprirà un ristorante ideato anche dallo starchef Massimo Bottura. Mercoledì sera invece nel complesso di Santo Stefano al Ponte ci sarà una festa a base di moda, musica e cultura promossa dal marchio di calzature BePositive per celebrare la collaborazione con Tommy Vee, al secolo Tommaso Vianello, dj e produttore discografico di fama internazionale che intratterrà gli intervenuti per tutta la notte.