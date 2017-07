Paura a Campo di Marte, prende la pistola ad un vigile e inizia a sparare

Paura questa mattina a Campo di Marte, in zona viale dei Mille, tra via Marconi e via del Pratellino: durante una colluttazione con due vigili urbani un uomo è riuscito ad estrarre la pistola dalla fondina di uno dei due agenti, facendo partire alcuni colpi. Per fortuna i vigili sono riusciti ad indirizzare i colpi verso il basso e nessuno è stato colpito.

I due vigili, un uomo e una donna, erano stati chiamati intorno alle 8 da un passante, che aveva visto un uomo, non italiano, in stato confusionale in mezzo alla strada, che avrebbe tentato di gettarsi sotto alcune auto, secondo quanto finora ricostruito.

All'arrivo dei vigili l'uomo era in bicicletta: alla richiesta di fermarsi ha aggredito l'agente, soccorso dalla collega. Ne è nata la colluttazione finita con l'estrazione della pistola e lo sparo dei colpi.

Gli agenti sono poi riusciti a fermare l'uomo, che ora è al comando per le procedure di identificazione. I due agenti si sono recati in ospedali per le conseguenze riportate dalla colluttazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.