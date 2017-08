Temporale su Firenze: black out elettrico e alberi caduti / VIDEO

Dopo la lunga ondata di caldo nel primo pomeriggio la pioggia è arrivata a dare conforto ai fiorentini. Non è mancato però qualche disagio. Infatti, a causa di un black out elettrico dovuto al forte temporale, il servizio della linea T1 della tramvia è stato interrotto per circa 30 minuti. E' stato ripristinato alle 14:10.

I rovesci hanno provocato anche la caduta di alberi, allagamenti e ascensori bloccati in alcune palazzine. Lungo le strade cittadine sono stati chiusi per allagamenti diversi sottopassi tra cui quello del Gignoro e via Palach. Sono circa 80 le richieste di intervento pervenute ai vigili del fuoco.

Sempre a seguito del temporale l’Opera di Santa Maria del Fiore ha chiuso, per motivi di sicurezza, l’accesso alla Cupola del Brunelleschi e al Campanile di Giotto per una trentina di minuti. Le persone che si trovavano sui monumenti sono state fatte scendere e messe al riparo all'interno della Cattedrale.

CRITICHE

In merito agli alberi caduti sui social non è mancata qualche critica all'amministrazione. Appunti a cui ha risposto il sindaco Dario Nardella su Facebook: "Questo è uno degli alberi in viale Corsica che dovevamo abbattere. Vederlo cadere per un temporale suscita in tutti la stessa esclamazione: meno male non c'era nessuno! Il piano di taglio di 282 piante e ripiantumazione di 800 nuove nasce, non da un capriccio, ma dal confronto con gli esperti e dal nostro dovere di tutelare la salute pubblica dei cittadini. Su quell'albero c'è ancora il cartello di protesta con scritto "io sono sano", affisso dai manifestanti che la scorsa settimana ci hanno costretti a sospendere i lavori. Quello che è appena successo ci conferma che eravamo e siamo nel giusto e soprattutto che dobbiamo andare avanti".



METEO IN TOSCANA

La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti con vento e mareggiate sulla zone centro-settentrionali della Toscana dalle 13 di oggi, giovedì 10 agosto, alle 23.59 di domani, venerdì 11 agosto, a causa di una perturbazione sulla Francia che tende a muoversi verso il Mediterraneo centrale. Attesi rovesci o temporali, vento forte occidentale, calo delle temperature e mare molto mosso.

Domani, venerdì 11 agosto, il codice giallo si limita alla costa centro settentrionale, con ancora mare molto mosso e vento forte.