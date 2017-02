Maltempo e pioggia: rientra l'emergenza per Ombrone, Bisenzio e Sieve

Notte di interventi per la sala operativa di Protezione civile della città metropolitana. Monitoraggio strettissimo su Ombrone e Bisenzio che hanno superato il II livello di guardia a Ponte all'Asse e San Piero a Ponti. Si è registrata una piena anche lungo il corso del fiume Sieve che a Dicomano ha superato il II livello di guardia per poi rientrare.



"La sala - avverte Angelo Bassi, consigliere delegato della Metrocittà alla Protezione civile - ha lavorato in continuo contatto con i Comuni di Campi Bisenzio e Signa, con la Prefettura, Regione Toscana e le Unioni dei comuni del Mugello e della Valdisieve. La situazione al momento si sta progressivamente normalizzando".

CAMPI BISENZIO - La situzione sarebbe comunque in fase di miglioramento. "Attualmente sia il livello del Bisenzio che dell'Ombrone sono in fase di discesa - scrive l'assessore di Campi Bisenzio Riccardo Nucciotti- , non si stanno verificando precipitazione né sul nostro territorio né a monte e la situazione risulta stabile, rimane operativa la Sala di piena per monitorare la situazione nelle prossime ore. Un grazie a tutti i Volontari delle Associazioni di Protezione Civile che da subito sono intervenuti in Sala operativa ed hanno monitorato i fiumi e tutto il territorio, intervenendo anche su un incidente stradale in via Tosca Fiesoli, che ha visto coinvolto un Tir".