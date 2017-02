Pioggia a Firenze: fiumi osservati speciali

Nelle ultime ore si sono osservate precipitazioni diffuse, localmente forti, sull'area del Mugello e delle zone a ridosso dell'Appennino, con cumulati di oltre 30 millimetri in tre ore e intensità oraria massima fino a 20 mm/h. I livelli idrometrici sono in crescita in particolare il Fiume Ombrone, che ha superato il primo livello alle ore 18:15, e il Fiume Bisenzio che sta raggiungendo il secondo livello.

VIGILI DEL FUOCO - A seguito delle violente piogge si è riscontato un aumento degli interventi di soccorso dei vigili del fuoco per cantine allagate, sottopassi allagati, alberi e rami pericolanti, infiltrazioni di acqua dai tetti. Le province maggiormente interessate sono risultate Pistoia, Prato e Firenze. In nessuna di queste però si sono verificate situazioni di criticità o pericolo per le persone.