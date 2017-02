Piogge in arrivo, allerta per Ema, Terzolle, Mugnone

Scatterà domani, domenica 5 febbraio alle 10, e si concluderà lunedì 6 febbraio alle 8, l’allerta gialla per rischio idrogeologico nel reticolo minore (i corsi d’acqua secondari Ema, Mugnone e Terzolle) per piogge diffuse e possibilità di temporali. Lo segnala il Centro Funzionale Regionale nel bollettino di valutazione delle criticità che comprende anche il territorio comunale di Firenze. Rischio idrogeologico da codice giallo anche in Casentino, Mugello, Valdarno.



Per informazioni sui fenomeni previsti: http://www.regione.toscana.it/allertameteo - http://www.cfr.toscana.it

Per informazioni sui rischi e su come comportarsi: http://www.regione.toscana.it/-/rischio-idrogeologico-idraulico