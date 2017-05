Uffizi, piove dal lucernaio: chiusa la sala dell'Ermafrodito

Ieri pomeriggio, domenica 7 maggio, poco dopo le 16, gocce d'acqua hanno iniziato a cadere dal soffitto della Sala 38 degli Uffizi, mentre fuori imperversava il temporale.

Si tratta della sala che ospita la statua dell'Ermafrodito e quadri di scuola toscana e francese dell'epoca a cavallo tra il '500 e il '600. Subito è scattata la chiusura al pubblico della sala e la rimozione dei quadri, messi al sicuro in uno spazio attiguo, nel mezzanino settentrionale. La statua è stata invece coperta per precauzione.

“Il pubblico non si è neanche accordo della goccia che si formava con estrema lentezza e cadeva dalla zona del lucernaio. L'acqua comunque non avrebbe provocato danno alle opere (che sono comunque state tolte, ndr), essendo distante il punto della caduta e non essendo sensibile il marmo all'umidità”, hanno immediatamente precisato dalla direzione degli Uffizi.

Non è la prima volta che si verificano infiltrazioni (qui le foto dell'ultimo caso, nella sala del celebre Tondo Doni). Nel settembre 2014 per un violento temporale chiuse l'intero museo. Oggi è previsto un sopralluogo dei tecnici, che accederanno al lucernario dal tetto per verificare la situazione.

“La circostanza verificatasi finirà per accelerare i lavori di ristrutturazione della Sala”, rassicura Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi. Ma visto il ripetersi dei casi, la preoccupazione resta.