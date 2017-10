Pieraccioni: "Girerò il mio prossimo film in Mugello"

"Girerò il mio prossimo film in Mugello". E' quanto detto ieri dal regista e attore fiorentino Leonardo Pieraccioni durante un'intervista alla trasmissione di Rai1 "La vita in diretta".

La conduttrice Francesca Fialdini gli ha chiesto se sapeva quale sarebbe stato il set del suo prossimo film. "A me piacerebbe girarlo in Mugello - ha detto Pieraccioni - Ridete? Ma il Mugello esiste davvero". Il pubblico di "La vita in diretta" credeva che il nome della valle fiorentina fosse un'invenzione del regista.

"E' un posto meraviglioso che non ho frequentato, mi piacerebbe girare a Borgo San Lorenzo e Scarperia. Anche perché il sabato si lavora fino alle una quindi appena finisco sarei a casa alle una e venti".