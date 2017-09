Piazzale, rapinati da falsi poliziotti

Ieri pomeriggio, due cittadini russi sono stati derubati da una coppia di falsi agenti di polizia. I due, di 48 e 67 anni, sono stati affiancati lungo Viale Torricelli dai falsi agenti in borghese a bordo di un'auto sportiva. Questi gli hanno intimato di fermarsi esibendo un tesserino simile a quello in dotazione alle forze di polizia. Appena si sono fermati, uno dei due si è avvicinato alla loro auto, qualificandosi come poliziotto, e prendendo il portafogli dal finestrino del passeggero come per effettuare un controllo.



L’uomo, dopo essersi impossessato del borsello, è però risalito sull’auto per darsi alla fuga insieme al complice. Il bottino è di 2mila euro in contanti più 300 dollari. I carabinieri stanno svolgendo indagini sull'episodio per identificare i due rapinatori.