Piazzale Michelangelo: restaurate le balaustre, ma solo a metà / FOTO

Presentate queste mattina le balaustre restaurate a piazzale Michelangelo, alla presenza del sindaco Dario Nardella e di Elisabetta Fabbri, presidente del gruppo alberghiero Starhotels, che ha finanziato il restauro con circa 1 milione e 30mila euro tramite 'art bonus' (la norma che consente benefici fiscali a chi fa donazioni a sostegno di arte e cultura).

L'intervento di restauro, progettato e realizzato dai servizi tecnici e di belle arti di Palazzo Vecchio, ha riguardato le balaustre in ghisa che cingono il Piazzale e quelle antistanti la terrazza opposta. Il restauro ha seguito la progettazione e la realizzazione portate a termine da Giuseppe Poggi fra il 1865 ed il 1875, in occasione del trasferimento della capitale d'Italia da Torino a Firenze.

“L'intervento è un esempio di come possa funzionare la collaborazione tra pubblico e privato”, commenta Nardella, che torna ad invitare i privati a farsi avanti per finanziare altri interventi di restauro. Il sindaco ha annunciato anche l'avvio della progettazione per la ripavimentazione del piazzale, che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi due anni. “Dopo la pedonalizzazione parziale, il rifacimento del Belvedere Sermonti, delle vasche monumentali e delle aiuole - sottolinea Nardella -, portiamo a termine un altro intervento che riporta a splendere piazzale Michelangelo”.

I lavori di restauro erano iniziati a gennaio 2016 e sono consistiti nello smontaggio e trasporto in laboratorio di tutti gli elementi in ghisa, che, una volta restaurati e riverniciati, riprendendo il colore che imita la pietra forte, sono tornati al loro posto. Come si vede dalle foto, non è però in realtà completo il restauro dell'intera cinta di balaustre: ancora devono essere restaurate (visibilmente arrugginite) alcune decine di metri di balaustra, sia a ovest che a est del piazzale.