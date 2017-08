Piazza Tasso, uomo nudo scaglia sassi contro un ristorante / VIDEO

Scene di follia in piazza Tasso. Un uomo quasi completamente nudo, con addosso solo dei boxer, con in mano delle grosse pietre nell'atto di scagliarle verso un ristorante. Sono le immagini che si vedono in un video girato da un testimone oculare della scena.

I fatti, come precisato oggi da fonti dei carabinieri, risalgono al 18 luglio scorso ma i video che riprendono quello che è successo sono usciti solo oggi e stanno girando su social e su chat di whatsapp.

Nel primo video l'uomo, risultato essere un 56enne originario del Marocco, tiene in mano due grosse pietre e ne scaglia una, come precisano i carabinieri, contro un ristorante su viale Petrarca, per fortuna non colpendo nessuno.

VIDEO - L'aggressore lancia la pietra contro il ristorante

Alla fine del video si vede un uomo, il ristoratore, munito di grembiule, che rincorre il 56enne con una pala, precedentemente in possesso dell'aggressore.

In un secondo video si vede il 56enne (risultato poi ubriaco) fermato da diverse persone, disteso a terra, immobilizzato con una persona a cavalcioni sopra di lui: in questa posizione riceve forti calci in testa e sulla schiena, mentre si sentono voci che distintamente gridano: “Basta, basta”.

VIDEO - L'aggressore, immobilizzato a terra, preso a calci

Sull'episodio stanno ancora indagando i carabinieri, che hanno visionato entrambi i video. L'uomo, senza permesso di soggiorno, dopo essere stato portato all'ospedale di Santa Maria Nuova in “stato confusionale” per accertamenti, è stato denunciato.