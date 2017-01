Piazza Tasso, al posto dell'orto millenario un parcheggio per l'hotel | FOTO

Un orto millenario trasformato in parcheggio. Non uno qualsiasi, ma l'ultimo di quella via dell'Orto che, nel cuore di San Frediano, a due passi da piazza Tasso, si chiama così proprio perché ospitava orti.

I residenti hanno denunciato più volte, fin dall'estate, la trasformazione che avveniva sotto i loro occhi. “A settembre un responsabile dei lavori mi ha detto che ne avrebbero realizzato uno più bello di prima. Mi ha pure presa in giro”, dice la signora Sibilla della Gherardesca, affacciata al suo appartamento.

Questa mattina c'era pure lei alla conferenza stampa in piazza Tasso indetta da Tommaso Grassi, consigliere comunale Firenze Riparte a Sinistra. “Al posto dell'ultimo orto millenario, da secoli ospitato all'interno del convento, è nato un parcheggio per l'albergo che aprirà a breve accanto alla facoltà teologica. Chi ha autorizzato? - chiede Grassi -. Perché non si sono ascoltati i residenti?”.

“Ho chiesto un controllo per verificare”, fa sapere l’assessore all’urbanistica Lorenzo Perra. “E' tardi, il danno è fatto, i controlli andavano fatti prima”, il commento, indignato, dei cittadini intervenuti, che si costituiranno nel 'Comitato dell'Orto'.

Del resto le istituzioni non possono cadere dalle nuvole. “Fin da giugno abbiamo scritto a vigili urbani e uffici competenti”. A novembre scorso c'è stata l'inaugurazione per la fine del restauro del Convento e il via alla Facoltà di Teologia. Erano presenti il sindaco Dario Nardella ed altri esponenti istituzionali. “Davvero non si sono accorti di nulla?”.

Accanto al convento nascerà un hotel di lusso, e il parcheggio sembra proprio destinato agli ospiti. “E' tutto in regola”, risponde, questa mattina sulle pagine del Corriere Fiorentino, un rappresentante della Curia, proprietaria del Convento e dello spazio ora adibito a parcheggio.

“Se è così, è ancora più vergognoso. Com'è possibile aver dato i permessi? - esclama Francesco, un altro residente -. Qualcuno dice che l'orto era abbandonato. Non è vero”. Dalle foto, in effetti, non sembra: appare un'area verde rigogliosa, con ortaggi e alberi da frutta. “Il quartiere e la città intera hanno subito un danno enorme”, concludono i residenti. Una signora ha già appeso un cartello: “Non parcheggiate sotto la finestra”.