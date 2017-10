Piazza Stazione: colpito da un pugno senza motivo

Stamani, poco dopo le 5, il gestore di un bar - pasticceria di Piazza della Stazione è stato aggredito durante l'apertura del locale. Un uomo, cittadino nordafricano, è entrato nel bar sebbene non fosse ancora aperto al pubblico. Il gestore lo ha quindi invitato ad uscire. L'uomo si è girato in malo modo. Prima ha danneggiato un pannello in cartongesso poi ha colpito il gestore con un pugno in faccia, quindi si è allontanato. L'uomo, dopo aver rifiutato il ricovero ospedaliero, ha denunciato la vicenda alla polizia.