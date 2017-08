Piazza Stazione, iniziato l'abbattimento dei 19 pini / FOTO

Sono iniziati ieri, dopo l'ora di pranzo, i lavori di abbattimento dei 19 pini marittimi di piazza Stazione. Gli alberi fanno parte dei 300 che l'amministrazione ha deciso di tagliare perché pericolosi.

"In piazza della Stazione - ha spiegato nei giorni scorsi l'assessore all'ambiente Alessia Bettini - la sostituzione dei 19 pini, dei quali 18 in classe C, ha un duplice obiettivo: dare uniformità all'impianto e rendere l'intorno della Stazione, così assiduamente frequentato giorno e notte, oltremodo sicuro".

Le opposizioni sono insorte contro la decisione del Comune. "In queste ore verranno abbattuti tutti i pini di piazza stazione: viene annunciato dal Comune che sono a rischio crollo e che le valutazioni VTA commissionate a tecnici esterni confermano la carenza di stabilità delle alberature - ha dichiarato il gruppo Firenze riparte a sinistra -. Ci chiediamo però quanto abbia influito sulla stabilità la demolizione della pensilina di Toraldo di Francia nell'agosto 2010 da parte dell'amministrazione Renzi e poi i lavori in superficie e in sotterranea da Grandi Stazioni nella loro area, oppure si tratta della miglior scusa per far spazio alla tramvia?".

Miriam Amato, consigliera comunale di Alternativa Libera, si chiede se gli alberi che l'amministrazione ha intenzione di abbattere siano sani. Una domanda che molti fiorentini si stanno facendo sui social network.

Sulla piattaforma change.org è attiva da qualche settimana una raccolta di firme per fermare il taglio degli alberi fiorentini: per ora hanno firmato poco più di 9 mila e 500 persone.