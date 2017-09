Piazza Signoria, urina sulla fioriera tra i turisti: denunciata 23enne

Ha urinato nel pieno pomeriggio in piazza Signoria, su una fioriera di fronte a Palazzo Vecchio, posizionata tra la porta principale e la statua del Nettuno, incurante della folla di turisti nei dintorni, bambini compresi.

La giovane, una 23enne di origine rumena, è stata notata dai carabinieri che perlustravano la zona: in un primo momento hanno pensato che si sentisse male, poi si sono resi conto di quello che stava in realtà succedendo.

I militari l'hanno quindi bloccata e fatta spostare in una parte più appartata della piazza, invitandola a ricomporsi. L'episodio risale alle 14 circa di ieri, la 23enne è stata denunciata per atti osceni in luoghi pubblici.