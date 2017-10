Piazza della Signoria: torneranno con nuovi basamenti le statue di cera di Fischer

"In tempi brevi realizzeremo un nuovo basamento per la scultura raffigurante Fabrizio Moretti e faremo una verifica approfondita del basamento della scultura raffigurante Francesco Bonami. Provvederemo ad applicare una diversa metodologia di appoggio sull'arengario. Ci auguriamo quindi che il dibattito intorno alle due sculture possa tornare nell'alveo del confronto culturale e che l'arte possa, come Firenze merita, tornare protagonista".

E' quanto annunciato al Comune di Firenze in una lettera dalla società Studi d'arte - Cave Michelangelo srl che ha scritto di aver ricevuto formale incarico per la realizzazione del basamento delle statue da parte di Fabrizio Moretti, l'organizzatore della mostra e il responsabile dell'allestimento.

"Proseguiremo le approfondite ricerche per capire le cause - ha dichiarato la società nella lettera - che ad oggi sembrano inspiegabili poiché materiali, dimensioni, incollaggi, rispondono in pieno alla possibilità di resistere al carico".

Fabrizio Moretti, segretario della Biennale dell'Antiquariato, ha smentito la società. "Finanziando l'operazione ho dato incarico a Mus.e per questo progetto - ha detto il mercante d'arte all'agenzia Dire - ed e' Mus.e che poi ha dato l'incarico alla Studi d'arte - Cave Michelangelo che poi ho pagato. Su questo mi sento molto risoluto. C'è stato un errore: io l'incarico non l'ho mai dato, non ho mai avuto rapporti con queste persone, non so come sono fatte".

Ieri in consiglio comunale Tommaso Grassi di Firenze riparte a sinistra ha chiesto chi siano i responsabili del crollo di giovedì scorso della statua che raffigurava Fabrizio Moretti. "Nessuno si assume le responsabilità dell'accaduto. E' inaccettabile - ha detto Grassi - Com'è possibile che il crollo di una statua in una delle piazze più belle del mondo passi così in sordina? Il sindaco Nardella svicola, non prende le distanze. Lo scaricabarile a cui stiamo assistendo è davvero indecoroso”.