Piazza Signoria, Daverio stronca la statua: “Adatta a una discarica”

Una stroncatura completa di 'Big Clay', l'opera di Urs Fischer esposta in piazza Signoria, arriva anche dal noto critico d'arte professor Philippe Daverio, dopo le polemiche sui social.

Un'opera “che sarebbe adatta ad una discarica” e posizionata al centro di una delle piazze più note al mondo, con tutta la rilevanza mediatica che da ciò ne deriva “per una furbata commerciale” e “per fare un favore a chi la sta commerciando”. Sono le parole di Daverio rilasciate a La Nazione in un'intervista che il quotidiano fiorentino pubblica nel giornale oggi in edicola.

Secondo Daverio, a livello artistico, si tratta di un'opera “totalmente priva di influenza”, che “non ha alcuna legittimazione dal punto di vista storico-artistico, e sarebbe più adatta ad una discarica che ad una delle più belle piazze del mondo”. A seguire arrivano quindi le considerazioni su quale sarebbe lo scopo di tale operazione.

“Una furbata commerciale. C'è gente che ha l'interesse a far conoscere l'opera, dal momento che da solo non riuscirebbe a legittimarsi. Firenze non ha bisogno di mettersi a disposizione degli interessi economici di un privato”, prosegue Daverio nell'intervista a La Nazione, aggiungendo di ritenerla un'operazione simile a quella fatta anni fa con il “ridicolo teschio con i diamanti” di Damien Hirst.

Il critico d'arte invoca addirittura un intervento di controllo da parte della Corte dei Conti, perché si tratta “di un regalo fatto ad un commerciante” e “se la città dimentica di farsi pagare c'è un danno per l'introito pubblico”.

“Immaginiamo un'opera d'arte del genere in piazza importanti di altre città d'Europa? Immaginiamo il gradimento della Merkel - conclude ironicamente il critico -, a vederla di fronte al parlamento tedesco? Facciamoci qualche domanda”. Insomma, stroncatura più completa, dopo le polemiche social, non poteva esserci.

Sotto, Philippe Daverio, foto dal profilo Facebook