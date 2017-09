Piazza Signoria: social scatenati contro la statua

Prosegue la polemica su 'Big Clay', la scultura in metallo dell'artista svizzero Urs Fischer posizionata in piazza Signoria, in occasione del via alla biennale 'In Florence'.

“Tra le spazzatrici e questo coso, che a me pare una 'ca...ta' (anche nel vero senso della parola, e perdonatemi il termine), Firenze sta sprofondando sempre di più nel baratro con i fiorentini inermi e indifesi a subire lo scempio”, scrive Paolo sul gruppo Facebook 'Abusivismo e degrado a Firenze' (da dove prendiamo la foto), a proposito della scultura, alta 12 metri. E giù una caterva di commenti.

“Che palle fate, è un'installazione temporanea”, scrive Bino, scatenando così l'ironia degli altri utenti. Per la presenza della statua, “il Biancone stanotte s'è messo a piangere”, scrive Francesca. E Giuseppe: “Una ca...ta è per sempre!”. “Non si raccolgono quelle dei cani, figuriamoci queta”, gli va dietro Dario.

Bino allora la prende con 'filosofia': “L'arte è soggetta a gusti soggettivi. Fa schifo a noi ma magari ad altri piace”. Ma ormai il 'tema' è uno solo: “L'è una 'ca...ta' di un dinosauro”, scrive David seguendo il trend ormai lanciato. I commenti proseguono su questo tono, a decine e decine.