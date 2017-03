Piazza Signoria, finti mimi tentato di derubare i turisti 

Ieri pomeriggio due cittadine romene, di 23 e 26 anni, sono state identificate dalla polizia in Piazza della Signoria dopo che erano state viste mentre tentavano di borseggiare una comitiva di turisti asiatici.

Quando la polizia è arrivata sul posto, la coppia - entrambe vestite e truccate di bianco, fingendosi dei mimi - si è nascosta dietro a un furgone. Quindi hanno cominciato a fuggire a piedi.

Dopo pochi metri sono state raggiunte. Dagli accertamenti si è scoperto che sulle spalle di una delle due donne pesava un divieto di dimora in città emesso nel 2015 da questore per reati contro il patrimonio. Per questo è stata denunciata.