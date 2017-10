Piazza Signoria: disastro per l'artista Fischer, cade una delle due statue di cera

Una delle duedell', collocata sull'Arengario dio, a Firenze, è caduta questa sera intorno alle 19.15. In particolare si tratta della statua che ritrae il. Fisher aveva fatto una statua di cera di Moretti per poi inserirla in un’opera in gesso.

Non ci sono stati danni a persone o cose e sul posto sono intervenuti vigili urbani e le forze di polizia. La rimozione della statua caduta e la sistemazione dell'Arengario, "avverrà già nelle prossime ore" spiegano dal Comune, La statua caduta fa parte dell'esposizione 'In Florence' in corso a Firenze fino al 21 gennaio che comprende anche la monumentale scultura Big Clay #4 in piazza della Signoria.