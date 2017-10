Piazza Santo Spirito: sul sagrato della chiesa con le anfetamine

Ieri, intorno alla mezzanotte, la polizia ha arrestato un 26enne del Gambia sorpreso con indosso 10 grammi di amfetamine e una ventina tra hashish e marijuana. L'uomo, già con qualche precedente, e con un divieto di dimora nel comune di Firenze, era stato notato davanti alla basilica motivo per cui era stato controllato dagli agenti. Indosso gli è stato trovato anche un coltello. E' finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere.