Piazza Santa Maria Novella: urinano su chiesa e ambulanze, poi maxi rissa / FOTO

Nottatina per piazza Santa Maria Novella. Poco prima delle 24 di ieri alcuni ragazzi, di origine sud americana, evidentemente ubriachi, hanno urinato prima sulle ambulanze di emergenza parcheggiate in piazza e subito dopo sulla basilica di Santa Maria Novella, come si può vedere dalle foto.

Poco dopo la mezzanotte, sempre in piazza Santa Maria Novella, gli stessi giovani sono stati protagonisti di una rissa che ha coinvolto una decina di persone. Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri.