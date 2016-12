Movida, tenta di derubare coppia con il "karate"

Ieri sera un cittadino marocchino è stato arrestato dopo aver tentato di borseggiare una coppia che passeggiava tra Via dè Benci e Piazza Santa Croce. Il 46enne si è avvicinato con una scusa poi ha cominciato la manovra, in gergo chiamata "karate", per cui ha cominciato a sbilanciare la vittima dicendo nel frattempo frasi senza senso. Lo scopo è quello di far perdere l'equilibrio al malcapitato, e confonderlo, mentre gli si allunga la mano verso il portafoglio posto sul lato posteriore dei pantaloni. Il nordafricano è però stato sfortunato infatti l'episodio è avvenuto davanti a un poliziotto e un finanziere – entrambi fuori servizio – che sono subito intervenuti. Il 46enne è stato arrestato.