Piazza San Firenze, l'assessore: “Entro Pasqua via le bancarelle”

Le bancarelle di ambulanti di piazza San Firenze se ne andranno entro la metà di aprile. Parola dell'assessore allo sviluppo economico Giovanni Bettarini, che ieri ha confermato una notizia che già girava da qualche giorno.

“Non è il luogo adatto per gli ambulanti. Entro Pasqua saranno spostati”, ha ribadito ieri l'assessore. Il provvedimento, imposto dalla Soprintendenza, a cui la 'legge Franceschini' ha dato il potere di intervenire in caso di 'oscuramento' di opere d'arte, riguarderà una quindicina di bancarelle, quelle che a rotazione vendono la loro merce in piazza San Firenze.

Con ogni probabilità traslocheranno in lungarno della Zecca Vecchia, oppure a piazzale Michelangelo. Il provvedimento segue alla pedonalizzazione della piazza, avvenuto nel giugno del 2013, e allo spostamento, dopo un lungo braccio di ferro con gli ambulanti, delle bancarelle di piazza San Lorenzo, un paio di anni fa.

L'amministrazione comunale è intenzionata a ridurre il numero di bancarelle di ambulanti in centro storico: ora sono circa 650, il Comune ne vorrebbe tra le 50 e le 100 in meno. Il tutto, mentre è stata rinviata al 31 dicembre 2018 (invece del prossimo maggio), l'applicazione della direttiva Bolkestein, per riassegnare tutte le licenze degli ambulanti.