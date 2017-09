Piazza San Firenze: tutto pronto per l'apertura del Centro Zeffirelli

Il Centro Internazionale delle Arti dello Spettacolo Franco Zeffirelli apre le porte al pubblico con il suo primo Open Day domenica 1 ottobre, dalle 10 alle 18, presso il Complesso di San Firenze (Piazza San Firenze ). L'ingresso sarà gratuito per tutti i residenti di Firenze e provincia; per stranieri e non residenti il biglietto sarà a prezzo ridotto.

Nel Complesso di San Firenze sorge il Museo dedicato al regista Franco Zeffirelli. Si può ammirare la vasta raccolta di bozzetti di scena, figurini, disegni, fotografie e tutto quel che fedelmente documenta i settant'anni di attività del maestro. Il Museo sarà regolarmente aperto dal lunedì al mercoledì e dal venerdì alla domenica con orario 10-18; il giorno di chiusura è il giovedì.

Il progetto del centro è nato e si è concretizzato grazie alla Fondazione Franco Zeffirelli Onlus, che ha messo a disposizione l'Archivio, la Biblioteca e tutte le opere che documentano la lunga e molteplice attività di Franco Zeffirelli nel mondo dello spettacolo. La Fondazione ha avuto il supporto del Comune di Firenze e un sostegno economico da parte dell'imprenditore russo Mikhail Kusnirovich, dei marchi Gum - Piazza Rossa Mosca e Bosco Ciliegi Family, e della famiglia del finanziere canadese-americano Robert Friedland. La Fondazione ha ottenuto per 29 anni la concessione dei locali al piano terreno e al primo piano dell’ex tribunale di piazza San Firenze da parte dell'amministrazione comunale.