Piazza della Repubblica, pullman entra e si ferma in centro

Ancora un caso di un bus turistico che entra nella zona pedonale di Firenze. E' successo questo pomeriggio in piazza della Repubblica. La foto è stata pubblicata sul gruppo Facebook 'Abusivismo e degrado a Firenze'.

Probabilmente anche in questo caso, così come è successo di fronte al battistero di San Giovanni, il pullman doveva far scendere dei turisti.

L'assessore alla sicurezza e alla polizia municipale Federico Gianassi ha dichiarato nei giorni scorsi che la situazione è diventata insostenibile e che le multe devono essere più salate: adesso un mezzo che entra nella zona pedonale prende una multa di circa 80 euro.