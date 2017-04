Piazza delle Repubblica, incinta tenta borseggio: scoperta accusa malore

Ieri una cittadina bulgara è stata fermata dopo esser stata sorpresa in un tentativo di borseggio in Piazza della Repubblica. La donna, insieme ad una connazionale poco più giovane di lei, è stata sorpresa mentre infilava la mano nella borsa di una coppia di turiste cinesi. Una volta scoperta si è gettata a terra, cominciando ad urlare di essere incinta e stare male. Sul posto è intervenuta la polizia. La donna è stata subito portata in ospedale per accertamenti e dimessa poco dopo.