Piazza Puccini: studentessa rapinata lungo il Mugnone 

Ieri sera, verso le 20:30, una studentessa di 30 anni è stata derubata in Via Tartini. La donna ha riferito ai carabinieri che un soggetto, un uomo di origine nordafricana, dopo averla strattonata le ha portato via il telefono cellulare per poi fuggire nelle strade vicine al Mugnone. La vittima ha riportato lievi escoriazioni giudicate guaribili in cinque giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Firenze.