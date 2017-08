Piazza Puccini, divieto di avvicinarsi alla ex: va a molestarla sotto casa

Ieri sera i carabinieri hanno arrestato un 24enne peruviano che si era presentato sotto casa dell'ex compagna, nei pressi di Piazza Puccini, con la scusa di voler vedere i figli. La donna ha però rifiutato, visto che il 24enne era ubriaco. A questo si aggiunge il fatto che all'uomo era stato notificato il divieto di avvicinarsi alla sua famiglia. Di tutta risposta il sudamericano ha minacciato la ex, poi si è accanito sullo scooter del nuovo compagno della donna. Quindi è fuggito.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che l'hanno rintracciato e fermato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Infatti, nel corso degli accertamenti, si è appreso che dal 2012 la donna subiva maltrattamenti da parte dell’arrestato. In pratica dall'inizio della loro relazione. Il 24enne sarebbe sempre stato violento e la vittima non lo aveva mai denunciato per paura fino al mese di marzo di quest’anno quando, dopo l’ennesimo episodio di violenza subita in strada, sono intervenute le forze dell’ordine. Denuncia dopo la quale la donna aveva cambiato casa tagliando qualsiasi tipo di contatto con l'uomo.