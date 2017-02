Piazza Puccini, seguita e borseggiata dentro l'autobus

Ieri mattina, intorno alle 13, una 38enne bulgara è stata arrestata dopo aver tentato un borseggio a bordo di un autobus che da Piazza Puccini procedeva lungo Via Baracca. Vittima un 67enne fiorentina che, dopo aver ritirato la pensionale alle Poste, insieme a un'amica era salita sul mezzo.



Una volta all'interno, la 38enne, insieme a una complice, ha cominciato ad avvicinarsi alla donna. Per poi, fingendo fosse tutto casuale, cominciare a spintonarla. Manovre utili al borseggio infatti proprio in questi attimi la 38enne ha sfilato il portafogli dalla borsa della pensionata. L'amica della donna si è però resa conto di tutto, lanciandosi contro l'arrestata per recuperata il borsello. Approfittando del trambusto, avvenuto nei pressi della fermata, le due donne sono "scese al volo" e fuggite a piedi. Sul posto è arrivata la polizia che ha bloccato la 38enne nei pressi di Via Tartini.