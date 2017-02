Piazza Paolo Uccello, lavori al sottopasso: ripercussioni sul traffico

Inizieranno lunedì prossimo, 27 febbraio, i lavori di messa in sicurezza del sottopasso di piazza Paolo Uccello. L'intervento mira ad aumentare la sicurezza in caso di allagamento.

Saranno installate sonde per rilevare la presenza di acqua sul piano stradale, semafori con lanterna rossa e relativa cartellonistica per il blocco della circolazione collegati alle sonde di allagamento.

Inoltre saranno spostati i quadri elettrici di controllo in luogo sicuro e facilmente accessibile in caso di interventi di emergenza, e installate le barriere tampone per alimentare i semafori in caso di interruzione di corrente. Infine si procederà alla programmazione dell'impianto per il controllo a distanza in tempo reale.

IL CANTIERE: andrà a occupare, per fasi, la rampa di discesa da via dei Vanni e la corsia nel sottopasso in prosecuzione di lungarno del Pignone, con l'istituzione di divieti di transito ma mantenendo sempre la percorribilità del sottopasso per i veicoli proveniente dal lungarno.

Dalle 9 di lunedì 27 febbraio fino al 4 marzo e dal 7 al 9 marzo in orario notturno (21:30 – 6:00) sarà chiusa la rampa di discesa del sottopasso da via dei Vanni. Per tutta la durata dei lavori sarà vietata la svolta verso il quartiere dell'Isolotto da via dei Vanni in corrispondenza di piazza Paolo Uccello.

Nella sostanza, l'attuale svolta nel sottopasso con provenienza da via dei Vanni, lato piazza Gaddi, è sostituita (ma solo per i veicoli inferiori ai 35 quintali) con l'itinerario alternativo piazza Gaddi-via Baccio Bandinelli-via del Pignone-lungarno del Pignone.

Questo percorso è accessibile anche da via dei Vanni svoltando in via Baccio Bandinelli che nel tratto di collegamento tra via dei Vanni e via del Pignone sarà invertito di senso. Inoltre si ricorda che via del Pignone, in corrispondenza con piazza Gaddi, forma uno slargo che permette a destra di rientrare in piazza Gaddi e a sinistra di svoltare in direzione lungarno del Pignone.