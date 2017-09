Piazza Paolo Uccello, aggredito da un connazionale 

Ieri un 23enne nigeriano è stato aggredito da un connazionale in Piazza Paolo Uccello. Sul posto è intervenuta la polizia. Da quanto ricostruito, nel pomeriggio il 23enne sarebbe stato derubato del cellulare dal connazionale. A qualche ora dal furto la vittima lo avrebbe incontrato di nuovo in Via de' Vanni, e gli avrebbe chiesto spiegazioni. Questo lo avrebbe colpito con un coltello all'orecchio. La polizia ha fermato l'aggressore senza però trovargli alcuna lama indosso.