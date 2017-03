Piazza Indipendenza, preso pusher: hashish nella cappa della cucina

Continuano i controlli dei carabinieri nella zona di Piazza Indipendenza, dove da tempo i residenti segnalano una fiorente attività di spaccio di stupefacenti. Segnalazioni confermate dai numeri: nei primi dieci giorni di marzo in questo angolo della città i militari hanno arrestato sei persone e sequestrato 750 grammi di sostanza stupefacente di vario genere. Anche i controlli di ieri hanno dato i loro frutti. I militari hanno controllato quattro uomini all'interno della piazza trovando ai piedi di uno di loro, un marocchino di 41 anni, già noto per i suoi precedenti di droga, un grammo di cocaina.

A quel punto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione. Qui hanno scoperto un curioso nascondiglio per gli stupefacenti. Dentro la cappa della cucina sono stati trovati cinque panetti di hashish del peso di circa 500 grammi. L'uomo è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.