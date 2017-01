Piazza Indipendenza: fermato per droga si ferisce negli uffici di polizia

Ieri sera un cittadino del Gambia è stato arrestato dalla polizia dopo esser stato sorpreso mentre spacciava marijuana in Piazza dell'Indipendenza. Negli slip gli sono stati trovati sette grammi di stupefacenti; un'altra cinquantina li aveva precedentemente nascosti in una siepe.

Il giovane, una volta accompagnato all'interno degli uffici della scientifica, tentando di evitare il fotosegnalamento ha detto agli agenti intervenuti di dover utilizzare il bagno. Gli agenti gli hanno quindi tolto le manette. Si è però rivelata una scusa: il 22enne ha cominciato a correre tra i corridoi tentando di raggiungere l'uscita. Fino a quando non ha travolto due agenti che gli si erano parati davanti. Il giovane li ha travolti: il ragazzo è andato a sbattere contro una panchina del corridoio cadendo a terra insieme ai poliziotti.

Il 22enne ha riportato una frattura alla mandibola, mentre gli agenti sono dovuti ricorrere alle cure mediche - dopo aver ricevuto una serie di calci dal ragazzo - per alcune contusioni alle braccia e al costato. Il giovane, oltre che per detenzione e spaccio di stupefacenti, è stato quindi accusato anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.