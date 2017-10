Piazza della Signoria, rimossa l'altra statua di Fischer

Questa notte è stata rimossa dall'arengario di Palazzo Vecchio l'altra statua di cera realizzata dall'artista svizzero Urs Fischer. Giovedì scorso l'opera in cera e gesso che ritraeva il segretario generale della Biennale dell'Antiquariato Fabrizio Moretti è caduta. Il basamento su cui era collocata avrebbe ceduto. L'altra statua, che doveva rimanere esposta fino al 21 gennaio, ritraeva Francesco Bonami intento a guardare il suo cellulare. Bonami è un conosciuto critico d'arte e ha ideato l'esposizione di arte moderna in Piazza della Signoria. Le parti di cera delle statue si sarebbero dovute sciogliere e creare così una nuova opera d'arte. Queste erano le intenzioni dell'artista svizzero.

Le due opere facevano parte parte dell'esposizione 'In Florence' in corso a Firenze che comprende anche la monumentale scultura Big Clay #4 che ha ricevuto molto critiche da parte dei fiorentini.

Il sindaco Nardella ha dichiarato nei giorni scorsi che si è trattato di "un incidente imprevisto, chiaramente spiacevole. Sono in corso perizie sia per accertare definitivamente le cause che per verificare la stabilità delle altre opere presenti, ma il caso non comporta nessuna incidenza sulla nostra politica culturale". Intanto per evitare ulteriori incidenti è stato deciso di rimuovere anche la statua gemella.