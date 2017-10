Piazza dell'Unità: arriva il mercato, per Confesercenti: "E' un buon inizio"

Ventitre banchi in Piazza dell'Unità. E' solo una proposta ma si tratta di una delle principali novità del piano del commercio su area pubblica presentato dall'assessora Cecilia Del Re ieri a Confesercenti e Confcommercio.

"L'idea dei banchi in Piazza dell'Unità ci può piacere - hanno detto le categorie economiche all'agenzia di stampa Dire - ma non convincono le nuove dimensioni dei banchi. Se l'idea è quella di fare sei mercati caratteristici, raggruppando gli ambulanti per la tipologia di merce messa in vendita, omologare i banchi facendoli tutti uguali può snaturare la filosofia di partenza".

Alla base del piano c'è infatti l'intenzione di fare ordine tra i numerosi mercati, più o meno importanti, presenti a Firenze. “L’obiettivo è quello di riqualificare il commercio ambulante dei raggruppamenti turistici nell’ambito della definizione del nuovo piano - ha detto l’assessore Del Re -. Un lavoro molto complesso che deve tenere insieme le esigenze degli operatori con la volontà dell’amministrazione di tutelare e riqualificare l’immagine della nostra città e dell’area Unesco anche attraverso un miglioramento del commercio ambulante. Riteniamo - ha proseguito l’assessore - che ci siano i margini perché questo diventi davvero un biglietto da visita per il turista che arriva in città. Siamo convinti che la concentrazione dei banchi in determinate aree possa rappresentare un elemento vincente per gli operatori stessi, che potranno essere meglio identificati e promossi come mercati anche dall’Amministrazione”.

Il piano dovrebbe prevedere anche un aumento dei banchi al Piazzale Michelangelo. Confcommercio e Confeserecenti incontreranno di nuovo l'amministrazione comunale tra due settimane, in questo periodo di tempo potranno presentare nuove proposte.

Le opposizioni criticano già le intenzioni di Palazzo Vecchio. “Non si può chiedere agli ambulanti di investire 30.000 euro per rifare i banchi senza dargli la sicurezza di un lavoro stabile - ha detto la consigliera del Movimento 5 Stelle Arianna Xekalos - senza il quale non potranno mai sostenere le spese richieste oltretutto in un periodo come questo di incertezza totale sull’applicazione o meno della direttiva Bolkestein. Mentre da una parte si concedono Piazze e strade per eventi privati di personaggi famosi e multinazionali a pochi euro dall’altra si strozzano i commercianti, il vero fulcro economico e storico della nostra città, spostandoli in aree non idonee alla merce venduta".