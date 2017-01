Tramvia, riapre via di Rifredi: cambia la viabilità in piazza Dalmazia

Scatterà domani pomeriggio, sabato 14 gennaio, la nuova viabilità nella zona di piazza Dalmazia, con l’apertura al transito di via di Rifredi e la contestuale inversione di marcia. I lavori di modifica dell’incrocio e di predisposizione degli impianti semaforici sono già stati effettuati, resta solo da tracciare la nuova segnaletica in via di Rifredi.

Questo intervento sarà effettuato domani pomeriggio, al termine del mercato. Una volta completata la segnaletica, in via di Rifredi sarà aperta al transito dei mezzi pubblici e privati con l’inversione del senso di marcia (verso via Bini). Qui saranno collocate le nuove fermate delle linee Ataf 8-14 provenienti da viale Morgagni e le linee 2-20-28 provenienti da via Reginaldo Giuliani. I bus poi proseguiranno su via di Rifredi-via Bini per rientrare in via Corridoni.

Per quanto riguarda i mezzi privati, i veicoli provenienti da via Reginaldo Giuliani potranno continuare a svoltare in via Mariti oppure proseguire a diritto in via Corridoni e ancora imboccare via di Rifredi per poi rientrare in via Corridoni.

I mezzi in arrivo da via Mariti non potranno invece svoltare in via di Rifredi: i veicoli sulla corsia di sinistra continueranno in viale Morgagni, quelli sulla corsia di destra imboccheranno via Corridoni. In via di Rifredi troveranno posto anche una quarantina di posti per la sosta a rotazione e il carico/scarico merci a servizio del centro commerciale naturale e di ulteriori posti per i residenti.

Con l'apertura alla circolazione di via di Rifredi, in anticipo rispetto alla tabella di marcia, l'amministrazione spera in una fluidificazione della circolazione, soprattutto nel nodo di piazza Dalmazia-via Corridoni che sarà alleggerita dal transito dei bus. I banchi da lunedì mattina troveranno quindi posto nelle nuove collocazioni predisposte sulle due aree di piazza Dalmazia e concordate con i rappresentanti degli operatori del mercato.