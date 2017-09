Piazza Beccaria, tremenda rapina in casa: anziana sotto shock

Ieri sera tremenda rapina ai danni di un'anziana nei pressi di Piazza Beccaria. Due uomini le hanno suonato al campanello poi hanno fatto irruzione nell'abitazione. La 78enne aveva aperto la porta senza controllare dallo spioncino solo perchè fino a pochi minuti prima aveva avuto ospiti in casa.



Il primo dei due malviventi, entrambi calzavano dei guanti, l'ha scaraventata a terra. Mentre lui la teneva giù, l'altro girava indisturbato per la casa. Dopo aver cercato i preziosi nelle stanze, senza risultato, la coppia ha cominciato a spazientirsi. Uno dei due, entrambi avevano il volto in parte coperto da dei cappucci, ha estratto da sotto la maglia un coltello da cucina. E l'ha mostrato alla pensionata. L'anziana, sentendosi minacciata, ha portato i due in una stanza dove, all'interno interno di un armadio, custodiva i gioielli. La coppia ha arraffato monili in oro, orologi, e 700 euro in contanti. I due, entrambi dalla carnagione chiara, si sono poi allontanati. Ma prima hanno minacciato la donna di non chiamare i soccorsi per almeno un'ora. L'anziana, in completa confusione, ha chiesto aiuto ai parenti che a loro volta hanno allertato la polizia. La pensionata è rimasta ferito in modo lieve ad un braccio ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.