Pontassieve, 350 piante di cannabis e marijuana essiccata in casa: arrestato giovane

Coltivava circa 350 piante di cannabis in infiorescenza, parte delle quali nella fase di crescita ed altre nella fase finale di maturazione, di altezza compresa tra i 10 cm ed il metro e 20 centimetri, in dei vasi in un giardino presso una colonica di via Aretina.

In giardino c'erano anche altre infiorescenze per un peso di circa 135 grammi. Inoltre, all’interno dell’abitazione, è stata rinvenuta marijuana essiccata posta in numerose confezioni di vetro, in una zuppiera, in una scatola in cartone ed in vari sacchetti di plastica per un peso complessivo di circa 650 grammi.

Il tutto è stato scoperto ieri sera dai carabinieri di Pontassieve che hanno arrestato un giovane italiano di 31 anni, incensurato, per coltivazione illecita di marijuana e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il 31enne aveva anche un manualetto con istruzioni sulla coltivazione della cannabis.