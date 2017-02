Piano periferie per la città metropolitana: si parte con il sostegno al Mugello

La valorizzazione e lo sviluppo del Mugello è stato al centro del vertice che si è tenuto ieri al Comune di Borgo San Lorenzo per fare il punto sui progetti del Bando nazionale Periferie che interessano anche l'area compresa tra le Città metropolitane di Firenze e Bologna. Oltre al sindaco della Città Metropolitana Dario Nardella erano presenti il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente facente funzione dell'Unione dei Comuni del Mugello Paolo Omoboni, il sindaco di Barberino di Mugello e consigliere metropolitano con delega all'Edilizia scolastica Giampiero Mongatti e il sindaco di Marradi Tommaso Triberti.



Previsti due interventi: l'ampliamento dell'istituto superiore Chino Chini con 18 nuove aule a Borgo San Lorenzo e la riqualificazione del centro storico di Crespino del Lamone nel comune di Marradi, per un importo complessivo di circa 2 milioni e 950mila euro.



La nuova struttura scolastica sorgerà dietro all'attuale sede del Chino Chini e collegata ad essa. E sarà costruirà in legno, seguendo le più recenti tecniche costruttive. La progettazione esecutiva architettonica, compresi gli spazi interni, è a cura dell'ufficio tecnico della Città Metropolitana mentre quella riguardante impianti e strutture è già stata affidata, nei tempi previsti dal bando nazionale. La consegna dei lavori presumibilmente entro la fine di quest'anno. E nuove aule nel 2019.



Il “Cammino della memoria” è il progetto di riqualificazione del centro storico di Crespino, importo di poco superiore ai 105.000 euro: prevede il recupero e restauro degli spazi con arredo urbano per favorire socializzazione e aggregazione, nuove panchine nella piazza della Chiesa vallombrosana e nelle vie circostanti, ma anche totem, pannelli informativi e un percorso commemorativo per ricordare l’eccidio del 1944 ad opera dei nazisti e le 42 vittime di quella tragedia, 42 civili inermi, tra cui il parroco don Trioschi, che furono fucilati sul greto del fiume Lamone. La progettazione è in fase avanzata e sarà condivisa con gli abitanti della frazione con un percorso partecipato. L'inizio dei lavori è previsto a settembre, la realizzazione in due mesi.

“Stamani - sottolinea Nardella- abbiamo fatto il punto su due progetti importanti per il territorio del Mugello, poco meno di 3 milioni di euro. Un territorio straordinario, parte integrante dello sviluppo della Città Metropolitana - continua- un ruolo strategico tra la Città metropolitana di Firenze e quella di Bologna. E stamani abbiamo per questo gettato le basi di un ampio progetto di mobilità e turismo attraverso un rafforzamento e riqualificazione della linea ferroviaria Firenze-Ravenna, la Faentina, anche in vista delle Celebrazioni Dantesche del 2021”. Prossima tappa del tour della Città Metropolitana il 1° marzo a Palazzo Medici Riccardi con gli amministratori di Chianti fiorentino, Valdisieve ed Empolese.